Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатациюRT на русском вчера в 13:57
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Здоровье
Росздравнадзор нашел в аптеках вызывающие рак лекарства
Специалисты Росздравнадзора сообщили об обнаружении в аптеках препаратов, содержащих вызывающее рак вещество.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:12
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли
В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 23:10
Авто
Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч
Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено 02 июня в 23:47
Происшествия
Найдена утерянная фигура шахмат с острова Льюис ценой до £1 млн
Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.
Обновлено вчера в 07:55
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Дональд Трамп не узнал свой подарок Елизавете II, подаренный год назад
Президент США Дональд Трамп не узнал собственный подарок, который преподнёс королеве Великобритании Елизавете II в 2018 году.
Обновлено в 00:04
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено вчера в 07:32
Экономика
Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн
Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено вчера в 13:28
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу
Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 23:01
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Tinder прокомментировал включение в реестр Роскомнадзора
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
В Свердловской области произошёл пожар на складах
В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Здоровье
Медики Лысьвы опасаются увольнений из-за оптимизации психбольницы. Что на это ответил Минздрав?
Медики опасаются, что укрупнение больницы приведет к увольнению сотрудников и снижению качества оказания помощи.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено вчера в 22:48
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск против BadComedian
Обновлено вчера в 22:41