Энергетика

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатациюRT на русском вчера в 13:57

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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Названа дата полного возобновления работы «Дружбы»

Взгляд.рувчера в 17:54

Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется с 1 июля

Росбалтвчера в 13:41

Оператор назвал дату включения нефтепровода «Дружба»

News.ruвчера в 13:59

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

RT на русскомвчера в 13:57

Поставки нефти по «Дружбе» в Польшу запланированы на 10 июня

Московский Комсомолецвчера в 13:48

Польский оператор «Дружбы» сообщил, когда включат в эксплуатацию все нитки трубопровода

ТАССвчера в 13:48

Польский оператор PERN со следующего месяца начнёт принимать российскую нефть по всем трём ниткам трубопровода

Эхо Москвывчера в 15:00
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Происшествия

Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково

Обновлено вчера в 06:20
Здоровье

Росздравнадзор нашел в аптеках вызывающие рак лекарства

Специалисты Росздравнадзора сообщили об обнаружении в аптеках препаратов, содержащих вызывающее рак вещество.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:12
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
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Экономика

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 23:10
Авто

Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч

Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
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Происшествия

Найдена утерянная фигура шахмат с острова Льюис ценой до £1 млн

Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.
Обновлено вчера в 10:38
Политика

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы

Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.
Обновлено вчера в 07:55
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Дональд Трамп не узнал свой подарок Елизавете II, подаренный год назад

Президент США Дональд Трамп не узнал собственный подарок, который преподнёс королеве Великобритании Елизавете II в 2018 году.
Обновлено в 00:04
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Обновлено вчера в 07:32
Экономика

Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн

Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии

Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено вчера в 13:28
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу

Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Культура

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Здоровье

Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 23:01
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Обновлено вчера в 12:34
Общество

Tinder прокомментировал включение в реестр Роскомнадзора

Обновлено вчера в 18:58
Происшествия

В Свердловской области произошёл пожар на складах

В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Здоровье

Медики Лысьвы опасаются увольнений из-за оптимизации психбольницы. Что на это ответил Минздрав?

Медики опасаются, что укрупнение больницы приведет к увольнению сотрудников и снижению качества оказания помощи.
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Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
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Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

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Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено вчера в 22:48
Культура

Собчак прокомментировала судебный иск против BadComedian

Обновлено вчера в 22:41
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