Энергетика

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатациюRT на русском вчера в 13:57

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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Названа дата полного возобновления работы «Дружбы»

Взгляд.рувчера в 17:54

Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется с 1 июля

Росбалтвчера в 13:41

Оператор назвал дату включения нефтепровода «Дружба»

News.ruвчера в 13:59

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

RT на русскомвчера в 13:57

Поставки нефти по «Дружбе» в Польшу запланированы на 10 июня

Московский Комсомолецвчера в 13:48

Польский оператор «Дружбы» сообщил, когда включат в эксплуатацию все нитки трубопровода

ТАССвчера в 13:48

Польский оператор PERN со следующего месяца начнёт принимать российскую нефть по всем трём ниткам трубопровода

Эхо Москвывчера в 15:00
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Армия и оружие

США признали свои системы ПРО бессильными против российских ракет

Американская система ПРО не сможет перехватить российскую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и останется бессильна против гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».
Обновлено в 00:50
Происшествия

Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено вчера в 06:11
Энергетика

Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 2,3%

Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2019 года оказалась на уровне $66,34 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
Обновлено вчера в 05:42
Кино

Сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

В Свердловской области произошёл пожар на складах

В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие

Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки

В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированной» сестрой

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую, по информации ряда южнокорейских СМИ, репрессировали за срыв ханойского саммита с США, появилась на публичном мероприятии в компании брата.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие

Япония возобновляет полеты F-35

Обновлено вчера в 20:13
Технологии

«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Китайская телекоммуникационная компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российского разработчика «Вокорд».
Обновлено вчера в 06:11
Политика

Путин 4 июня откроет памятник узникам концлагерей и еврейских гетто

Обновлено вчера в 08:34
Экономика

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ

Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.
Обновлено вчера в 20:43
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено вчера в 14:38
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 23:10
Гаджеты

Apple представила операционную систему для планшетов iPad

На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол

Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон

По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 тысяч рублей поступил в продажу

Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено вчера в 04:43
Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 02 июня в 21:01
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Кузбассе осужден водитель, виновный в ДТП с шестью жертвами

Обновлено в 00:13
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
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