Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатациюRT на русском вчера в 13:57

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

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