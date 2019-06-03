Энергетика

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатациюRT на русском 13:57

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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Штатная эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется 1-го июля

Эхо Москвы14:01

Поставки российской нефти в Европу возобновятся к июлю

Телеканал 360°14:46

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

RT на русском13:57

Поставки нефти по «Дружбе» в Польшу запланированы на 10 июня

Московский Комсомолец13:48

Польский оператор «Дружбы» сообщил, когда включат в эксплуатацию все нитки трубопровода

ТАСС13:48

Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется с 1 июля

Росбалт13:41

Оператор назвал дату включения нефтепровода «Дружба»

News.ru13:59
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