Энергетика

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатациюRT на русском 13:57

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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Названа дата полного возобновления работы «Дружбы»

Взгляд.ру17:54

Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется с 1 июля

Росбалт13:41

Оператор назвал дату включения нефтепровода «Дружба»

News.ru13:59

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

RT на русском13:57

Поставки нефти по «Дружбе» в Польшу запланированы на 10 июня

Московский Комсомолец13:48

Польский оператор «Дружбы» сообщил, когда включат в эксплуатацию все нитки трубопровода

ТАСС13:48

Польский оператор PERN со следующего месяца начнёт принимать российскую нефть по всем трём ниткам трубопровода

Эхо Москвы15:00
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Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
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Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов

Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
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Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске

В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, огонь угрожает соседним постройкам, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Суд арестовал женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле

Суд арестовал женщину, оставившую двоих годовалых детей в хостеле в Котельниках, сообщили в понедельник в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.
Обновлено в 14:12
Наука

В столице Болгарии археологи нашли крупное захоронение времен неолита

В городе София группой археологов найдено захоронение времен неолита, возраст которого составляет около 7,6 тысячи лет назад, об этом проинформировали в пресс-релизе академии наук Болгарии.
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Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Общество

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
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Жизненным кризисом назвал российский бизнесмен Виктор Вексельберг свое включение в санкционный список США.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
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Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Обновлено в 16:21
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Кучма приветствовал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Политика

Избиение российского дипломата в Косово вынесено на обсуждение СБ ООН

Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощекова, станет предметом обсуждения в ходе заседания Совета Безопасности, назначенного на 10 июня, сообщил председательствующий в Совбезе постпред Кувейта Мансур аль-Отейби.
Обновлено в 17:54
Происшествия

В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика

В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
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Шоу-бизнес

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Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
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Forbes: Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим $1 млрд

Обновлено в 16:46
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

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Обновлено в 07:20
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
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Apple представила iPadOS — отдельную версию iOS для своих планшетов

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Армия и оружие

Какая техника поступит в сухопутные войска в 2019 году

В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск РФ поступит более двух с половиной тысяч новых образцов военной и специальной техники.
Обновлено в 04:56
Футбол

Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
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Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Политика

Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 12:31
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Приянка Чопра защитила Меган Маркл

Недавно Приянка дала новое интервью газете Sunday Times, в котором встала на защиту Графини Сассекской, защищая ее от критики и негатива, которые последнее время все чаще и чаще звучат в адрес Меган Маркл.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие

Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:22
Политика

Трамп прибыл в Букингемский дворец

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:26
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