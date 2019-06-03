Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатациюRT на русском 13:57
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
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Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
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Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
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Политика
Россия отзывает военных советников из Венесуэлы
Россия отозвала из Венесуэлы большую часть специалистов, которые занимались подготовкой местных военных.
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Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Технологии
«М.Видео-Эльдорадо» начнет принимать технику на утилизацию
Группа "М.Видео-Эльдорадо" и Ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника - Утилизация" запускают утилизацию любой использованной техники и электроники.
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Наука
В столице Болгарии археологи обнаружили захоронение времен неолита
В столице Болгарии - Софии - археологи обнаружили древнее захоронение, сделанное 7,6 тысячи лет назад, в период неолита.
Обновлено в 13:54
Футбол
Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
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Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
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Энергетика
Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца
В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель.
Обновлено в 13:05
Транспорт
Стало известно, сколько машин ежедневно проезжает по МКАД
Каждый день по Московской кольцевой автодороге проезжает 1,36 миллиона машин, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
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Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
Обновлено в 06:48
Политика
Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено в 14:11
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия
Канал поспорившей с Зеленским журналистки купил квартиру семье погибшего шахтера
30 мая президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область на шахту «Лесная», где погибли два горняка, вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала «Прямой» по поводу квартиры для семьи погибшего.
Обновлено в 12:59
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт
Певица Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт в своем загородном доме. Его она построила шесть лет тому назад.
Обновлено в 04:09
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Политика
Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»
Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Авто
В России выросли продажи праворульных автомобилей
В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
Обновлено в 08:59
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Обновлено в 15:46
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Политика
Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами
Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Футбол
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник "Краснодара" пропустит матчи отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
Обновлено в 15:24