Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатациюRT на русском 13:57
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Происшествия
В тройной аварии на Невском пострадали два человека
Специалисты рассказывают, что пострадали два человека – одному молодому человеку 17, а другому 18 лет.
Обновлено в 19:16
Общество
Южные раннецветущие. Чем интересны древесные растения
Не забывайте, что всё-таки в природе и американский, и азиатские виды гамамелисов растут значительно южнее.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области
Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.
Обновлено в 07:15
Общество
Финансовая безопасность: почему надо знать свою кредитную историю
Если у Пал Палыча несколько кредитов из разных финансовых структур, более чем вероятно, что его кредитная история разбросана фрагментами по разным бюро.
Обновлено в 17:19
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино
Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
Обновлено в 16:53
Футбол
Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси
Что касается Мбаппе, то он, на мой взгляд, наследник Месси и Роналду.
Обновлено в 17:36
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.
Обновлено в 17:13
Наука
Ученые: Печень может «видеть» свет
Выяснилось, например, что реагировать на смену дня и ночи могут даже отдельные внутренние органы — в частности, печень, которая умеет "чувствовать" свет.
Обновлено в 08:48
Политика
Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям
Соединенные Штаты призывают союзников не пользоваться услугами китайской корпорации Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям, заявил в понедельник, 3 июня, в интервью Euronews американский Госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 19:28
Политика
Россия сообщила о выводе «своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп
Москва опровергла заявление президента США Дональда Трампа и американских СМИ о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы.
Обновлено в 16:53
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Кино
Вышел трейлер фильма про Боба Дилана от Мартина Скорсезе
Обновлено в 12:01
Происшествия
Сахалинец, напавший с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, подозревается в покушении на убийство - следком
"В отношении 31-летнего жителя города Холмска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:33
Здоровье
Глава Минздрава рассказала о новом препарате против рака в России
Скворцова рассказала, что в скором времени будет зарегистрирован новый препарат против рака анти-PD-1, который доказал эффективность при лечении меланомы с метастазами, при определенных формах рака легкого с метастазами.
Обновлено в 19:30
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Технологии
«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Последняя владела патентами и командой разработчиков технологий распознавания лиц компании «Вокорд».
Обновлено в 05:06
Культура
Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за 11,7 млн долларов
В Лондоне на аукционе Christie's продали картину Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью".
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Политика
Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено в 14:11
Политика
Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II
Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.
Обновлено в 19:19