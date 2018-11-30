Происшествия
Все три больницы столицы Аляски открыты
Все три больницы столицы Аляски открытыТАСС19:48
Все три больницы американского города Анкоридж, являющегося административным центром штата Аляска, открыты и принимают пациентов, несмотря на землетрясение. Хирургические операции, однако, в пятницу отменены, сообщил департамент общественного здравоохранения штата.
ТАСС19:48
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