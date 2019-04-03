Хоккей

Все только начинается: СКА сравнял счет в серии с ЦСКАРИА Новости вчера в 15:16

СКА
ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
14'
Михаил Науменков
Николай Прохоркин
29'
Никита Гусев
44'
Сергей Плотников
45'
ЦСКА
СКА
Показать детали
Скрыть
Хоккеисты петербургского СКА на своем льду обыграли московский ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ со счетом 3:1 и сравняли счет в серии - 2-2. "Дыня" для Сорокина От любви до ненависти – один шаг, а от пессимизма до оптимизма – одна победа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Защитник СКА Антон Белов рассказал о разговоре команды в раздевалке матча с ЦСКА

Невские Новостивчера в 23:46

СКА осмелел. ЦСКА больше не фаворит

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

ЦСКА проиграл первый матч в основное время в текущем плей-офф

Sports.ruвчера в 15:14

Гусев вышел на второе место в списке бомбардиров СКА в КХЛ

Sport24.ruвчера в 16:21

Главные новости дня на Nevasport: победа СКА, Мамаев и Кокорин в СИЗО до сентября, отстранение Волкова

Нева Спортвчера в 15:46

Никита Гусев вышел на второе место в списке бомбардиров СКА в КХЛ

Чемпионатвчера в 16:14

СКА прервал девятиматчевую серию поражений

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 01:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены

Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил веселье футболиста после решения суда

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева объяснил, почему футболист улыбался и пребывал в отличном настроении после оглашения судом решения о продлении ареста до сентября.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Названы возможные преемники Зюганова в КПРФ

Возможным преемником назвали Юрия Афонина, являющегося зампредседателя ЦК КПРФ с 2017 года.
Обновлено вчера в 02:11
Футбол

Зырянов: «Наверное, Панов заразился в сборной от спартаковцев»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о том, почему экс-форвард петербургской команды Александр Панов болеет за московский «Спартак», который является принципиальным соперником сине-бело-голубых.
Обновлено вчера в 14:01
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено вчера в 05:01
Общество

Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса

Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие

Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.
Обновлено вчера в 22:28
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:12
Космос

Модуль «Наука» отправят к МКС с помощью «Протона» повышенной мощности

Обновлено вчера в 22:25
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено 02 апреля в 16:15
Происшествия

В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски

Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено вчера в 18:34
Политика

Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко

Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 07:04
Политика

Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море

Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером КНР

Американский лидер Дональд Трамп встретится 4 апреля с вице-премьером КНР Лю Хэ. Об этом говорится в графике Белого дома.
Обновлено вчера в 22:16
Теннис

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Обновлено вчера в 22:19
Театры

Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге

Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Модернизацию систем Boeing 737 Max проконтролирует комиссия ФАУ

Обновлено вчера в 19:59
Авто

Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ

Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено вчера в 07:53
Важное за сутки

Топ-7 стран, куда женщинам лучше не ездить в одиночестве

Passion.ru составил рейтинг стран, куда женщинам не стоит отправляться в одиночестве.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»

Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие

Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в конце февраля.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных

Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено вчера в 10:09
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории

Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено вчера в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное