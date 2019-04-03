Хоккей

Все только начинается: СКА сравнял счет в серии с ЦСКАРИА Новости 15:16

СКА
ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
14'
Михаил Науменков
Николай Прохоркин
29'
Никита Гусев
44'
Сергей Плотников
45'
ЦСКА
СКА
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Хоккеисты петербургского СКА на своем льду обыграли московский ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ со счетом 3:1 и сравняли счет в серии - 2-2. "Дыня" для Сорокина От любви до ненависти – один шаг, а от пессимизма до оптимизма – одна победа.
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