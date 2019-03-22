Все судьи томского районного суда ушли в отставкуИзвестия 13:31

Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района. Об этом 21 марта сообщил портал Vtomske.ru.

Все судьи томского районного суда ушли в отставку

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