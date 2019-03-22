Происшествия
Все судьи томского районного суда ушли в отставкуИзвестия 13:31
Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района. Об этом 21 марта сообщил портал Vtomske.ru.
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Судьи районного суда в Томской области уволились из-за приговора полицейским
Московский Комсомолец09:25
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