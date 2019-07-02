Государства ОПЕК+ единогласно поддержали хартию о долгосрочном сотрудничестве. Также хартию подписал и министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане, вопреки своим заявлениям до заседания.

Все страны ОПЕК+ поддержали хартию о долгосрочном сотрудничестве

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