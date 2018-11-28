Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в московских ТЦ оказались ложными
ТАСС
07:38

Все сообщения об угрозах взрывов в московских ТЦ оказались ложными - МВД России.
ТАСС07:38

Подробнее о событии

Звонки о минировании торговых центров в столице поступили из-за рубежа

Москва 2406:33

Информация об угрозе взрыва в столичном универмаге «Цветной» не подтвердилась

Агентство Москва06:57

Ни один звонок о минировании торговых центров в Москве не подтвердился

РИА Новости07:36

Звонки о минировании московских торговых центров поступали из-за рубежа

Вечерняя Москва07:32

Число эвакуированных из-за угрозы взрыва столичных ТЦ выросло до 14

Интерфакс05:53

Кинологи проверили все эвакуированные торговые центры в Москве

Говорит Москва06:32

Все сообщения об угрозах взрывов в московских ТЦ оказались ложными

ТАСС07:38
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Происшествия

Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге

Обновлено в 07:33
Происшествия

Защита объяснила, почему Шакро Молодой в суде разгадывал кроссворды

Захарий Калашов, известный как криминальный авторитет Шакро Молодой, ожидал, что Мосгорсуд оставит ему приговор без изменения, потому и разгадывал в суде кроссворды, заявил РИА Новости его адвокат Тенгиз Папаскуа.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

Обновлено в 07:40
Происшествия

В Москве задержан обстрелявший автобус мужчина

Полиция задержала мужчину, который обстрелял автобус в Москве, он при себе имел пневматический пистолет, оружие изъяли, передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрия Титова.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Нижнем Тагиле ищут подростка, закидавшего снегом Вечный огонь

Ранее городской портал "Все новости" сообщил, что мальчик закидал снегом Вечный огонь.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Сбивший насмерть балерину Мариинки гонщик избежал наказания

Уголовное дело в отношении стритрейсера Ивана Ярочкина, сбившего насмерть заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову, прекращено в связи с примирением сторон.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации

Писатель и лауреат литературной премии "Русский Букер" Михаил Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации, предположив, что в больницу попал его однофамилец.
Обновлено в 06:37
Происшествия

СК возбудил дело после избиения ребенка тренером по кудо в Подмосковье

Обновлено в 07:17
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком

Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету".
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Белоруссии казнили двух «черных риелторов»

В Белоруссии был исполнен смертный приговор в отношении фигурантов дела о черных риелторах.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Москве четырех школьников заподозрили в изготовлении бомбы

Столичный главк Следственного комитета России (СКР) проверяет четырех подростков на причастность к делу 14-летнего школьника, арестованного ранее за изготовление самодельного взрывного устройства.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Прикурившая от Вечного огня школьница предстанет перед судом на Урале

Обновлено в 07:12
Происшествия

Женщина с ребенком погибли после нападения медведя на севере Канады

Ранее сообщалось, что в этом районе погибли два человека предположительно после нападения белого медведя.
Обновлено в 05:31
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу: автомобили затопило кипятком

Припаркованные вблизи коммунальной аварии автомобили оказались затоплены водой. На месте происшествия работают службы.
Обновлено в 07:35
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