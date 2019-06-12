Происшествия
Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложнымиТАСС 08:39
Все анонимные сообщения об угрозах взрывов в более чем 25 объектах в Москве, включая Сад "Эрмитаж", не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Алена Краснова поддержала спорный выбор Никиты Преснякова
Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков мог бы стать популярным артистом, если бы пошел по родительским стопам и стал выступать в поп-жанре.
Обновлено в 06:24
Наука
Аутизм у младенцев научились определять ученые
Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.
Обновлено 10 июня в 16:10
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
В России вступают в силу новые правила выезда детей за границу
С 12 июня в России вступают в силу новые правила выезда детей за рубеж.
Обновлено вчера в 02:03
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли окраину Горловки
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Ивана Приходько, прямым попаданием частично разрушен дом в посёлке Зайцево (окраина города Горловка).
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Инопланетяне уже не таятся, совершая маневры вокруг МКС
Уфологи убеждены, что этот объект является кораблем инопланетян, который изучает работу космической станции.
Обновлено вчера в 05:59
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Общество
В Краснодаре прошел выпуск офицеров защиты информации
Обновлено в 11:12
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Политика
Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41
Футбол
Мбаппе забил первые 100 голов в карьере раньше, чем Роналду и Месси
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против Андорры (4:0) забил свой 13-й гол за национальную сборную и 100-й – в профессиональной карьере.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч
Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:59