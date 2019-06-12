Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложнымиТАСС 08:39

Все анонимные сообщения об угрозах взрывов в более чем 25 объектах в Москве, включая Сад "Эрмитаж", не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

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