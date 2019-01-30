Здоровье

Все школы Екатеринбурга закрыли на карантинРоссийская газета 02:16

Школы Екатеринбурга временно не принимают детей: учебные заведения закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Соответствующее постановление опубликовал официальный портал городской администрации. Ограничительные мероприятия продлятся до снижения уровня заболеваемости.
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Школы Екатеринбурга закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

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