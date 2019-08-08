с чего всё началось

Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК рассказали об обысках в ФБК

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