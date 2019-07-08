Путешествия
Все российские туристы вернулись из ГрузииГазета.Ru 10:05
Ростуризм отчитался что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину, передает ТАСС. Всего 4183 человека планировали поехать отдыхать в Грузию после 8 июля.
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