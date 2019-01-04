Тела всех погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщил сегодня первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. По его словам, опознано тело последнего, 39-го погибшего.

В Магнитогорске опознаны тела всех погибших при взрыве газа

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