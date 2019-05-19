Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100Lenta.ru вчера в 17:07

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту города вылета. По его словам, речь идет о рейсе SU1389.
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Пассажиры прервавшего рейс SSJ 100 вылетели из Ульяновска в Москву резервным рейсом

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Пассажиры прервавшего взлет SSJ вылетели в Москву резервным рейсом

РБК04:10

Пассажиры рейса Ульяновск – Москва отказались лететь на SSJ-100

Газета.Ru02:35

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