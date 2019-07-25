Экономика
Все основные индексы Уолл-стрит продолжают падатьREGNUM 16:08
Фондовый рынок США находится в «красной зоне» в ответ на разочаровывающие квартальные отчеты ряда крупных компаний, 25 июля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Футбол
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млн
По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн.
Обновлено в 13:52
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Политика
ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине
В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено в 13:49
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Политика
В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном
Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.
Обновлено в 13:54
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено в 07:04
Авто
Дайджест дня: больше кроссоверов Volvo, Ferrari диктатора и другие события автоиндустрии
Шведская пресса сообщает о проекте нового большого кроссовера Volvo XC100: считается, что эта машина с внутренним кодом Project V616 строится на усовершенствованной платформе SPA2, будет крупнее ХС90 по всем габаритам и появится ориентировочно через два или три года.
Обновлено в 17:34
Игры
На gamescom 2019 покажут живой геймплей Cyberpunk 2077
Понаблюдать за презентацией смогут все посетители выставки gamescom 2019 с 21 по 24 августа, а с 20 по 22 августа пройдет закрытый показ для представителей индустрии.
Обновлено в 16:05
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Украинский боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем напал на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 18:14
Политика
Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу
За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
Обновлено в 18:38
Космос
Космический корабль Dragon стартовал на МКС
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции .
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:33
Кино
Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов
Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
Обновлено в 07:04
Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.
Обновлено в 17:13
Спорт
Клишина выиграла золотую медаль чемпионата России в прыжках в длину
Дарья Клишина одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено в 16:39
Общество
Оплату подарочного набора для новорожденных могут возложить на регионы
Оплата подарочного набора для новорожденных может быть возложена на регионы.
Обновлено в 18:10
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено в 09:43
Происшествия
Капитан задержанного СБУ судна заявил, что моряки не нарушали правил
Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, не нарушал никаких правил. Об этом сообщил журналистам капитан Илья Дребязка.
Обновлено в 17:42