Футбол

«Все нас уже похоронили»: Аленичев прокомментировал неудачи «Енисея»РБК Красноярск 00:36

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев прокомментировал итоги встречи со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу «Спартака». В премьер-лиге «Енисей» занимает последнее место.
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