Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономикиЭхо Москвы 18:03
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ. Пессимизм также связан с потенциальным ростом налоговой нагрузки на фоне нехватки капитала и менее стабильной прибыли.
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Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира
Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 07:07
Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:38
Политика
Huawei массово уволит сотрудников в США
Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
Обновлено в 07:08
Политика
ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера
На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии возросло до 15
«Итого в результате ДТП погибло шесть человек, пострадало 15 человек, они доставлены в городские больницы, в том числе один ребёнок», — сказал собеседник.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской
Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Экономика
Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса
В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.
Обновлено в 13:53
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Задержан основатель ГК «Новый поток» Дмитрий Мазуров
Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров в пятницу был задержан в аэропорту Шереметьево, ему предъявлено постановление о привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщил ТАСС представитель АО "Новый поток".
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актер Борис Клюев рассказал о продолжающейся борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 04:32
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Наука
Опубликовано первое в истории фотоизображение квантовой запутанности
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Константин Богомолов показал совместное видео с Ксенией Собчак
Константин Богомолов показал поклонникам видео с Ксенией Собчак. Режиссер также разместил общее селфи в Instagram.
Обновлено в 17:00
Футбол
ЦСКА предложил 12 млн евро за форварда «Флуминенсе»
Как сообщает «Чемпионат», российский клуб предложил 12 млн евро за переход нападающего «Флуминесе» Педро Абреу.
Обновлено в 18:18
Авто
Рендер концепт-кара LADA X-Flow появился в Сети
LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
Обновлено в 05:40
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия
В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
IPhone XI Max показали вживую в руках у пользователя
По предварительным данным Apple представит три модели смартфонов: iPhone XI, iPhone XI Max и новый XR.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Фанаты ждали два года: Юлия Савичева решилась показать дочку
Певица отпраздновала день рождения Анны. Юлия Савичева провела праздник по случаю второго дня рождения своей дочки.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Врачи назвали эффективный способ быстро избавиться от депрессии
Именно во время занятий в организме человека выделяется особо важный гормон счастья и радости, который изнашивается и сходит на ноль во время депрессии.
Обновлено вчера в 23:34