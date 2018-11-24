Футбол

Все футболисты «Спартака» тренируются в общей группе кроме Еременко
РИА Новости
06:48

Спартак — Крылья Советов
завтра
в 06:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
Футболист московского "Спартака" Роман Еременко пропускает тренировку перед матчем 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Ранее Еременко работал по индивидуальной программе из-за ушиба тазобедренного сустава и пропустил матч 14-го тура РПЛ против "Уфы".
РИА Новости06:48

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Тренировка «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов». Фото

Чемпионат09:15

Все футболисты «Спартака» тренируются в общей группе кроме Еременко

РИА Новости06:48

Еременко не принимал участия в тренировке «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»

Sportbox.RU06:29

Еременко не принимал участия в тренировке «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»

Матч ТВ06:29

Все игроки «Спартака» тренируются в общей группе кроме Еременко

Спорт-Экспресс06:24

Еременко пропускает тренировку «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»

Sport24.ru06:20

Еременко пропустил тренировку «Спартака» перед матчем с «Крыльями» из-за боли в бедре

Sports.ru06:37
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Футбол

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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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