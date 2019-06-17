Все цыгане уехали из Чемодановки после массовой дракиПрофиль вчера в 20:23

Конфликт в пензенском селе начался после массовой драки 13 июня местных жителей с цыганами, в результате которой с ножевыми ранениями госпитализировали пятерых человек (один из них скончался).

с чего всё началось

Правоохранители вывели основные силы из Чемодановки, там осталось только 20 сотрудников. Глава Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что обстановка в селе спокойная. 13 июня в Чемодановке Пензенской области произошла драка, в которой участвовало около 150 человек – местных жителей и цыган.

Все цыгане уехали из Чемодановки после массовой драки

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