Футбол

Все чемпионы топ-5 европейских лиг впервые в истории защитили титулыЧемпионат 16:18

Все победители национальных чемпионатов топ-5 европейских лиг в 2018 году защитили свои титулы в нынешнем сезоне. Подобное произошло впервые в истории, сообщает «твиттер» статистического портала OptaJean.
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Впервые в истории чемпионы главных европейских лиг защитили свои титулы

Советский спорт18:05

Впервые в истории все чемпионы «Большой пятерки» защитили титулы

Спорт-Экспресс16:06

Впервые в истории клубы топ-5 европейских лиг защитили свои титулы

Газета.Ru16:40

Все чемпионы топ-5 европейских лиг впервые в истории защитили титулы

Чемпионат16:18

Уникальный случай: все чемпионы пяти сильнейших чемпионатов защитили титулы

Матч ТВ17:26

Впервые в истории победители топ-5 лиг Европы защитили чемпионские титулы

Sport24.ru15:54

Впервые в истории все победители топ-5 европейских лиг защитили титулы

Sports.ru15:45
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Музыка

Россия присудила Азербайджану максимальный балл в финале «Евровидения»

Российское жюри присудило представителю Азербайджана максимальный балл в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве.
Обновлено в 18:56
Наука

Древние каменные кувшины обнаружили в Лаосе

Археологи из Австралийского национального университета нашли 15 прежде неизвестных площадок, где расположено 137 гигантских кувшинов.
Обновлено в 09:26
Технологии

Сбой произошел в работе Facebook

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено вчера в 20:04
Общество

Гороскоп на 19 мая

Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения

18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Политика

Президент Австрии призвал расследовать скандал с вице-канцлером

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал тщательно расследовать заявления, которые были сделаны функционерами Австрийской партии свободы (АПС) на скандальном видео, опубликованном германскими СМИ.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия

Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде

Обновлено в 12:57
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии завершился победой команды Ильи Воробьева со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Обновлено в 08:39
Футбол

Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»

В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат».
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Обновлено в 17:51
Музыка

Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Музыка

Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах

Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Авто

1 500-сильный грузовик перепрыгнул семь машин, установив рекорд Гиннессса

Обновлено в 06:51
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Культура

В Нью-Йорке стартовал фестиваль, посвященный Пушкину

Фестиваль искусства и музыки, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, открылся в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Музыка

Верка Сердючка спела на Евровидении

Обновлено в 17:44
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Общество

«Они просто хотят сквер и не хотят храм!»: глава рекламного агенства Станислав Черный — о протестах

Обновлено в 17:44
Общество

«Мерзотная ситуация»: Алсу пристыдили за опозоренную на всю страну дочь

Обновлено в 13:08
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол

«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»

"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1). В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери.
Обновлено в 16:41
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
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