Футбол
Все чемпионы топ-5 европейских лиг впервые в истории защитили титулыЧемпионат 16:18
Все победители национальных чемпионатов топ-5 европейских лиг в 2018 году защитили свои титулы в нынешнем сезоне. Подобное произошло впервые в истории, сообщает «твиттер» статистического портала OptaJean.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Музыка
Россия присудила Азербайджану максимальный балл в финале «Евровидения»
Российское жюри присудило представителю Азербайджана максимальный балл в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве.
Обновлено в 18:56
Наука
Древние каменные кувшины обнаружили в Лаосе
Археологи из Австралийского национального университета нашли 15 прежде неизвестных площадок, где расположено 137 гигантских кувшинов.
Обновлено в 09:26
Технологии
Сбой произошел в работе Facebook
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено вчера в 20:04
Общество
Гороскоп на 19 мая
Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Спорт
Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения
18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Политика
Президент Австрии призвал расследовать скандал с вице-канцлером
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал тщательно расследовать заявления, которые были сделаны функционерами Австрийской партии свободы (АПС) на скандальном видео, опубликованном германскими СМИ.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» Верховной раде
Обновлено в 12:57
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии завершился победой команды Ильи Воробьева со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Обновлено в 08:39
Футбол
Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»
В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат».
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено в 17:51
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Музыка
Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах
Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Культура
В Нью-Йорке стартовал фестиваль, посвященный Пушкину
Фестиваль искусства и музыки, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, открылся в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Музыка
Верка Сердючка спела на Евровидении
Обновлено в 17:44
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Общество
«Они просто хотят сквер и не хотят храм!»: глава рекламного агенства Станислав Черный — о протестах
Обновлено в 17:44
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»
"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1). В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери.
Обновлено в 16:41
Религия
Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен
В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08