Все чемпионы топ-5 европейских лиг впервые в истории защитили титулыЧемпионат вчера в 16:18

Все победители национальных чемпионатов топ-5 европейских лиг в 2018 году защитили свои титулы в нынешнем сезоне. Подобное произошло впервые в истории, сообщает «твиттер» статистического портала OptaJean.

Все чемпионы топ-5 европейских лиг впервые в истории защитили титулы

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