Футбол

Все чемпионы топ-5 европейских лиг впервые в истории защитили титулыЧемпионат вчера в 16:18

Все победители национальных чемпионатов топ-5 европейских лиг в 2018 году защитили свои титулы в нынешнем сезоне. Подобное произошло впервые в истории, сообщает «твиттер» статистического портала OptaJean.
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Все чемпионы топ-5 европейских лиг впервые в истории защитили титулы

Чемпионатвчера в 16:18

Уникальный случай: все чемпионы пяти сильнейших чемпионатов защитили титулы

Матч ТВвчера в 17:26

Впервые в истории клубы топ-5 европейских лиг защитили свои титулы

Газета.Ruвчера в 16:40

Впервые в истории чемпионы главных европейских лиг защитили свои титулы

Советский спортвчера в 18:05

Впервые в истории все чемпионы «Большой пятерки» защитили титулы

Спорт-Экспрессвчера в 16:06

Впервые в истории победители топ-5 лиг Европы защитили чемпионские титулы

Sport24.ruвчера в 15:54

Впервые в истории все победители топ-5 европейских лиг защитили титулы

Sports.ruвчера в 15:45
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Музыка

Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны

Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Музыка

Валерия оценила выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено вчера в 22:39
Футбол

«Спартак» победил «Крылья Советов»

В матче 29 тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «красно-белые» смогли вернуться на четвертое место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Обновлено вчера в 09:02
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области

Обновлено вчера в 19:00
Наука

Обнаружены пауки, применяющие «сеть-катапульту» во время охоты

Обновлено 17 мая в 07:10
Здоровье

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Оренбургской области три человека погибли в результате пожара

Обновлено в 00:55
Политика

Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
Обновлено в 00:23
Здоровье

Распространение ВИЧ-инфекции в России удалось остановить

Роспотребнадзор сообщил о том, что в России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

SpaceX подала иск против правительства США

Компания SpaceX подала иск против федерального правительства США, сообщает РИА "Новости". Компания не разглашает детали разбирательства.
Обновлено вчера в 23:38
Спорт

Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Вице-канцлер Австрии подал в отставку

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что уходит с поста из-за скандала вокруг видео, на котором, как утверждают немецкие СМИ, он обсуждает тайные финансовые сделки.
Обновлено вчера в 12:03
Космос

В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках

В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено 16 мая в 09:36
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

«Хроники Нарнии» 9 лет спустя: главные герои изменились до неузнаваемости

После съемок в фильмах серии «Хроники Нарнии» поклонники думали, что главные актеры станут знаменитыми и составят конкуренцию голливудским звездам, но их судьба сложилась иначе.
Обновлено в 00:00
Кино

Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун снимутся в сериале «Молодой папа»

Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон и актриса Шэрон Стоун снимутся в продолжении популярного сериала «Молодой папа».
Обновлено вчера в 08:45
Космос

На Байконуре приступили к заправке космического аппарата «Спектр-РГ»

Обновлено вчера в 00:40
Кино

«Тайна печати дракона» получила первый международный приз в Китае

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Картина режиссера Олега Степченко "Тайна печати дракона" получила на фестивале фильмов в жанре фэнтези, проходящем в китайском Шеньчжене, главный приз и стала самым ожидаемым фильмом 2019 года.
Обновлено в 00:49
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол

«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении

О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
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