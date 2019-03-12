Политика

Страны продолжают запрещать полеты Boeing 737 MAX 8Политическая Экспертиза вчера в 13:53

Количество стран, запрещающих эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8, продолжает расти после крушения лайнера подобного типа в Эфиопии. В Минтрансе Германии сообщили о закрытии воздушного пространства для самолетов для Boeing 737 Max.
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с чего всё началось
В целом по состоянию на вторник, 12 марта, о запрете полетов Boeing 737 Max 8 уже объявили Австралия, Австрия, Великобритания
, Германия, Индонезия, Ирландия, Китай, Сингапур, Франция, а также ряд авиакомпаний Норвегии, США, Турции, Эфиопии и ряда стран Латинской Америки.
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