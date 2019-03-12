Политика
Страны продолжают запрещать полеты Boeing 737 MAX 8Политическая Экспертиза вчера в 13:53
Количество стран, запрещающих эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8, продолжает расти после крушения лайнера подобного типа в Эфиопии. В Минтрансе Германии сообщили о закрытии воздушного пространства для самолетов для Boeing 737 Max.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В целом по состоянию на вторник, 12 марта, о запрете полетов Boeing 737 Max 8 уже объявили Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Индонезия, Ирландия, Китай, Сингапур, Франция, а также ряд авиакомпаний Норвегии, США, Турции, Эфиопии и ряда стран Латинской Америки.Вести.Финансвчера в 12:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина
Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора.
Обновлено вчера в 10:41
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал 1000 очков в НХЛ
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми
Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях
Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
В МИД Японии считают неприемлемыми российские учения на Курилах
В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что Токио считает неприемлемыми российские военные учения, начавшиеся во вторник, 12 марта, в южной части Курильских островов.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Иранская правозащитница получила 10 лет тюрьмы за критику хиджаба
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Волк напал на четырех мужчин в селе в Приамурье
Волк в ночь на среду напал на четырех мужчин в селе Нижняя Ильиновка Амурской области, сообщил ТАСС заместитель главного врача Михайловской районной больницы Игорь Галузин.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Авиавласти США заявили, что продолжат эксплуатацию Boeing 737 MAX
Как сообщалось, ряд авиакомпаний, в том числе польский национальный перевозчик LOT, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, мексиканский авиаперевозчик Aeromexico, приняли решение временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Учитель физкультуры в Якутске полгода насиловал ученицу
Обновлено вчера в 17:55
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом в Европе
В странах Европы зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 25 февраля по 3 марта 2019 года, сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные Европейского регионального бюро ВОЗ.
Обновлено вчера в 23:50
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на ремонт дорог
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Девять человек убиты в мексиканском городе при разборках наркодельцов
Не менее девяти человек убиты в мексиканском городе Пуэбла при столкновениях между противоборствующими группировками наркоторговцев.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В ООН заявили, что на Украине царит «атмосфера запугивания»
Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов, заявив об "атмосфере запугивания", царящей в стране, и отметив рост насилия со стороны крайне правых групп.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
Палата представителей США одобрила три законопроекта и одну резолюцию, направленные против президента Владимира Путина и российских властей, передает АР.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор
Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Мадуро намерен попросить помощи в расследовании атаки на энергосистему
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен попросить власти России, Китая, Ирана и Кубы, а также ООН оказать поддержу в расследовании недавней атаки на энергосистему страны, которая привела к отключению на несколько дней электричества на большей части ее территории.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Военный эксперт назвал реальную угрозу для России со стороны США
Реальную угрозу для России со стороны США представляют эсминцы типа Arleigh Burke с управляемым ракетным оружием (УРО).
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям
Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Скорпион пробрался в самолет и укусил пассажирку во время рейса
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Умер бывший гражданский муж Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего гражданского мужа Арнольда Спиваковского.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Жительницу Испании госпитализировали после орального секса
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево
Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено вчера в 04:02