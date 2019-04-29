Авто

Все больше северян могут позволить себе купить автомобильСеверпост 03:22

Невысокая доступность автомобилей в регионах отмечена в Ингушетии, где 6,5% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 500 тысяч рублей. Примерно такой же уровень доступности покупки машин в Чечне и Дагестане. Напомним, Заполярье попало в ТОП-5 самых курящих регионов России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

РБК03:28

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Московский Комсомолец03:03

Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль

Life.ruвчера в 20:59

Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России

URA.Ru00:42

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Известиявчера в 23:59

Уральцы возглавили ТОП-5 покупателей новых машин в России

SpeedMe00:58

Покупка новой машины в РФ наиболее доступна жителям Ямала

ФАНвчера в 20:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:31
Экономика

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза

Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Италии отменили отправление поезда из-за пьяных машинистов

Обновлено в 06:24
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Президент России Владимир Путин порекомендовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отстаивать права человека с грузин, например, с Михаила Саакашвили, передает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Гаджеты

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Во ФСИН рассказали о «еле живых» арестантах после допросов следователей

В 2018 году федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в следственные изоляторы Москвы и Московской области около 200 подследственных.
Обновлено в 08:12
Футбол

Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания

Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.
Обновлено в 06:21
Политика

Посол РФ рассказал о «личной химии» между Путиным и Ким Чен Ыном

Обновлено в 07:35
Здоровье

Лучшие врачи и ученые получили премии правительства Москвы

Сотрудники Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий получили премию за разработку и внедрение проекта скрининга рака легкого с помощью низкодозной компьютерной томографии.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Немецкое концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Беги, Лена, беги! Россиянка попросила у Зеленского паспорт Украины

Намерения вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта страны всем, кто «борется за свободу», уже вызвали отклик у россиян.
Обновлено в 08:18
Здоровье

Руководство поликлиники в Серове отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты

В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 06:01
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Общество

В 22 регионах России ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен в 22 регионах России, в 18 - частично.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Каратели 10 раз открывали огонь по ДНР 28 апреля

Официальный представитель Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов доложил об обстановке в ДНР 28 апреля.
Обновлено вчера в 06:40
Кино

В ФАС пожаловались на перенос премьеры «Мстителей: Финал»

В Федеральную антимонопольную службу поступил жалоба на перенос премьеры блокбастера Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:20
Экономика

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Общество

Диетологи определили пятерку полезных для перекусов продуктов

Специалисты составили список продуктов, которые желательно употреблять при перекусах, сообщает портал Вечерняя Москва.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Специалисты назвали шесть опасных кулинарных привычек

Специалисты рассказали, какие кулинарные привычки считаются вредными и могут представлять опасность для здоровья, сообщает издание «Planet Today».
Обновлено в 05:08
Кино

Назван топ-10 культовых экранизаций Marvel с 2009 года

Обновлено в 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное