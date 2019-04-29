Все больше северян могут позволить себе купить автомобильСеверпост 03:22

Невысокая доступность автомобилей в регионах отмечена в Ингушетии, где 6,5% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 500 тысяч рублей. Примерно такой же уровень доступности покупки машин в Чечне и Дагестане. Напомним, Заполярье попало в ТОП-5 самых курящих регионов России.

Все больше северян могут позволить себе купить автомобиль

Происшествия Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.

Музыка Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе» Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.

Технологии Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» «Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.

Шоу-бизнес Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.

Происшествия Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.

Политика Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили Президент России Владимир Путин порекомендовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отстаивать права человека с грузин, например, с Михаила Саакашвили, передает ТАСС.

Гаджеты Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.

Происшествия Во ФСИН рассказали о «еле живых» арестантах после допросов следователей В 2018 году федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в следственные изоляторы Москвы и Московской области около 200 подследственных.

Футбол Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.

Здоровье Лучшие врачи и ученые получили премии правительства Москвы Сотрудники Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий получили премию за разработку и внедрение проекта скрининга рака легкого с помощью низкодозной компьютерной томографии.

Армия и оружие Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.

Шоу-бизнес Немецкое концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Политика Беги, Лена, беги! Россиянка попросила у Зеленского паспорт Украины Намерения вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта страны всем, кто «борется за свободу», уже вызвали отклик у россиян.

Здоровье Руководство поликлиники в Серове отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц.

Политика Российских байкеров не пустили в Грузию Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Общество В 22 регионах России ввели особый противопожарный режим Особый противопожарный режим введен в 22 регионах России, в 18 - частично.

Армия и оружие Каратели 10 раз открывали огонь по ДНР 28 апреля Официальный представитель Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов доложил об обстановке в ДНР 28 апреля.

Кино В ФАС пожаловались на перенос премьеры «Мстителей: Финал» В Федеральную антимонопольную службу поступил жалоба на перенос премьеры блокбастера Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал».

Экономика АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9% АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.

Шоу-бизнес Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.

Общество Диетологи определили пятерку полезных для перекусов продуктов Специалисты составили список продуктов, которые желательно употреблять при перекусах, сообщает портал Вечерняя Москва.