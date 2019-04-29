Авто
Все больше северян могут позволить себе купить автомобильСеверпост 03:22
Невысокая доступность автомобилей в регионах отмечена в Ингушетии, где 6,5% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 500 тысяч рублей. Примерно такой же уровень доступности покупки машин в Чечне и Дагестане. Напомним, Заполярье попало в ТОП-5 самых курящих регионов России.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль
Life.ruвчера в 20:59
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Технологии
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Президент России Владимир Путин порекомендовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отстаивать права человека с грузин, например, с Михаила Саакашвили, передает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Во ФСИН рассказали о «еле живых» арестантах после допросов следователей
В 2018 году федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в следственные изоляторы Москвы и Московской области около 200 подследственных.
Обновлено в 08:12
Футбол
Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания
Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Лучшие врачи и ученые получили премии правительства Москвы
Сотрудники Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий получили премию за разработку и внедрение проекта скрининга рака легкого с помощью низкодозной компьютерной томографии.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Немецкое концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Беги, Лена, беги! Россиянка попросила у Зеленского паспорт Украины
Намерения вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта страны всем, кто «борется за свободу», уже вызвали отклик у россиян.
Обновлено в 08:18
Здоровье
Руководство поликлиники в Серове отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты
В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 06:01
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Общество
В 22 регионах России ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен в 22 регионах России, в 18 - частично.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Каратели 10 раз открывали огонь по ДНР 28 апреля
Официальный представитель Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов доложил об обстановке в ДНР 28 апреля.
Обновлено вчера в 06:40
Кино
В ФАС пожаловались на перенос премьеры «Мстителей: Финал»
В Федеральную антимонопольную службу поступил жалоба на перенос премьеры блокбастера Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:20
Экономика
АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%
АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Общество
Диетологи определили пятерку полезных для перекусов продуктов
Специалисты составили список продуктов, которые желательно употреблять при перекусах, сообщает портал Вечерняя Москва.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Специалисты назвали шесть опасных кулинарных привычек
Специалисты рассказали, какие кулинарные привычки считаются вредными и могут представлять опасность для здоровья, сообщает издание «Planet Today».
Обновлено в 05:08
Кино
Назван топ-10 культовых экранизаций Marvel с 2009 года
Обновлено в 00:59