Общество
Все больше россиян стали экономить на едеНаш Брянск.Ru 02:56
В нашей стране 24% людей стараются покупать более дешевые продукты. При этом в 2018 году эта цифра составляла 17%. Замыкает тройку лидеров одежда и обувь, на которых стараются экономить 23% опрошенных.
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Музыка
Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину
Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
Политика
В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН
В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Обновлено в 05:26
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Экономика
В России мебель IKEA станет доступна в аренду
Возможность арендовать мебель компании IKEA появится у российских потребителей.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео
В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Американские военные пилоты рассказали о встречах с НЛО
Несколько пилотов ВМС США рассказали американскому изданию The New York Times о том, как им доводилось сталкиваться с неопознанными летающими объектами.
Обновлено в 05:16
Политика
Напавший на журналиста российский чиновник обратился в полицию
Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев подал заявление в полицию на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.
Обновлено в 06:45
Авто
Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Футбол
«Барселона» приняла решение об увольнении Вальверде
Как сообщает RAC1, руководство клуба уже приняло решение об отставке тренера.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку.
Обновлено в 05:39
Футбол
РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах
Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят.
Обновлено в 06:50
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34
Технологии
«ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши
По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Пенсионерка была ранена в результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР
Обновлено вчера в 21:53
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Общество
Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Первый серийный «Каракурт» завершил первый этап ходовых испытаний
Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Тайфун" (стр. № 252) завершил первый этап ходовых испытаний в Ладожском озере.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В петербургском парке обнаружили тело младенца
Обновлено в 04:53
Происшествия
Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой
Фотографии были выложены в Сеть после столкновения атомной подводной лодки ВМС США San Francisco с горой в водах Тихого океана.
Обновлено в 04:06
Финансы
ЦБ применил на банкнотах новое покрытие
Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.
Обновлено в 04:55
Футбол
«Порту» объявил о переходе Фелипе в «Атлетико» за 20 миллионов евро
"Порту" на своем официальном сайте объявил о договоренности по поводу перехода защитника команды Фелипе в "Атлетико".
Обновлено вчера в 19:41
Кино
Актёр массовки назван самым преданным персонажем «Игры престолов»
Отметившегося почти во всех ключевых битвах «Игры престолов» актёра массовки Эндрю МакКлея интернет-пользователи назвали самым преданным персонажем сериала.
Обновлено в 06:24
Интернет
В Москве пройдет тест предсерийного образца квантового телефона
В Москве 28 мая состоится презентация предсерийного образца российского квантового телефона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59