Футбол

Все билеты в сектор ЦСКА на матч с «Локомотивом» проданыBobsoccer 08:02

Локомотив — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
"Все билеты в красно-синий сектор на матч #ЛокоЦСКА проданы!" - говорится в сообщении.
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«Локомотив» объявил о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА

Советский спортвчера в 07:50

Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»

Матч ТВ12:08

Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»

Sportbox.RU12:08

«Локомотив» — ЦСКА, 20 апреля 2019, прогноз на матч РПЛ

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«Локомотив» – ЦСКА и «Краснодар» – «Зенит»: фрибеты до 1500 рублей от БК «Лига Ставок» новым клиентам

Спорт-Экспресс11:45

Проданы все билеты на матч «Локомотив» – ЦСКА

Sports.ruвчера в 07:58

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Sport24.ruвчера в 05:56
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Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца

В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Происшествия

Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье

«Два пожара пришли к нам из-за границы», — сообщил чиновник, заметив, что сменилось направление и при шквалистом ветре огонь быстро распространился по территории России.
Обновлено в 20:49
Политика

Трамп обвинил демократов в фабрикации доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в фабрикации доклада спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера и призвал ответить и привлечь к правосудию людей, совершивших "серьезные преступления".
Обновлено в 18:46
Общество

Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 17:18
Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 11:34
Кино

Фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля «Пираньи Неаполя» покажут на ММКФ

Фильм итальянца Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", который получил "серебряного медведя" за лучший сценарий на 69-м Берлинском кинофестивале (2019), покажут в субботу на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
Обновлено в 17:04
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Музыка

Группа «Альянс» выпустила первый альбом за 25 лет

Музыкальный коллектив «Альянс» презентовал альбом под названиваем «Хочу летать!». В него вошли девять новых композиций группы.
Обновлено в 13:10
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Франция отправила к границам России военных и бронетехнику

В январе 2019 года эстонский журналист Вахур Коортис предложил разместить на территории страны ракеты, направленные на Петербург, чтобы сдерживать агрессию Москвы, а также купить военные суда для противостояния российскому флоту в Балтийском море.
Обновлено вчера в 23:06
Путешествия

Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)

Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Гаджеты

Google своему пользователю случайно прислала десять розовых Pixel 3

Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Нижнекамске возросло до 17 человек

Обновлено в 12:42
Общество

Программу мероприятий ко Дню Победы утвердили в Петербурге

Обновлено в 18:47
Армия и оружие

Турция может шантажировать США покупкой российского оружия

Турция пригрозила Вашингтону выбрать российские истребители, если США исключит её из международной программы по созданию F-35 за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 19:10
Политика

Дерипаска создал фонд поддержки журналистских расследований

Бизнесмен Олег Дерипаска создал фонд для стимулирования журналистских расследований, направленных на выявление истинных причин введения против него и его компаний американских санкций.
Обновлено в 04:45
Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Политика

В Кремле открестились от сделок с новым президентом Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит необходимости заключать сделки между новым президентом Украины и российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:57
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Здоровье

Как и куда пожаловаться на плохие условия содержания в больнице?

Если условия лечения и содержания не устраивают пациента, то он может написать жалобу.
Обновлено в 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
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