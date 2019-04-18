Футбол
Все билеты в сектор ЦСКА на матч с «Локомотивом» проданыBobsoccer 08:02
"Все билеты в красно-синий сектор на матч #ЛокоЦСКА проданы!" - говорится в сообщении.
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Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Китай показал испытания своего авианосца
В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Происшествия
Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье
«Два пожара пришли к нам из-за границы», — сообщил чиновник, заметив, что сменилось направление и при шквалистом ветре огонь быстро распространился по территории России.
Обновлено в 20:49
Политика
Трамп обвинил демократов в фабрикации доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в фабрикации доклада спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера и призвал ответить и привлечь к правосудию людей, совершивших "серьезные преступления".
Обновлено в 18:46
Общество
Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 17:18
Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 11:34
Кино
Фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля «Пираньи Неаполя» покажут на ММКФ
Фильм итальянца Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", который получил "серебряного медведя" за лучший сценарий на 69-м Берлинском кинофестивале (2019), покажут в субботу на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
Обновлено в 17:04
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Музыка
Группа «Альянс» выпустила первый альбом за 25 лет
Музыкальный коллектив «Альянс» презентовал альбом под названиваем «Хочу летать!». В него вошли девять новых композиций группы.
Обновлено в 13:10
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
Франция отправила к границам России военных и бронетехнику
В январе 2019 года эстонский журналист Вахур Коортис предложил разместить на территории страны ракеты, направленные на Петербург, чтобы сдерживать агрессию Москвы, а также купить военные суда для противостояния российскому флоту в Балтийском море.
Обновлено вчера в 23:06
Путешествия
Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)
Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Google своему пользователю случайно прислала десять розовых Pixel 3
Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено в 14:35
Общество
Программу мероприятий ко Дню Победы утвердили в Петербурге
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Турция может шантажировать США покупкой российского оружия
Турция пригрозила Вашингтону выбрать российские истребители, если США исключит её из международной программы по созданию F-35 за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 19:10
Политика
Дерипаска создал фонд поддержки журналистских расследований
Бизнесмен Олег Дерипаска создал фонд для стимулирования журналистских расследований, направленных на выявление истинных причин введения против него и его компаний американских санкций.
Обновлено в 04:45
Экономика
Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Политика
В Кремле открестились от сделок с новым президентом Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит необходимости заключать сделки между новым президентом Украины и российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:57
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Как и куда пожаловаться на плохие условия содержания в больнице?
Если условия лечения и содержания не устраивают пациента, то он может написать жалобу.
Обновлено в 17:25