Все билеты в сектор ЦСКА на матч с «Локомотивом» проданыBobsoccer 08:02

"Все билеты в красно-синий сектор на матч #ЛокоЦСКА проданы!" - говорится в сообщении.

Все билеты в сектор ЦСКА на матч с «Локомотивом» проданы

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Происшествия Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье «Два пожара пришли к нам из-за границы», — сообщил чиновник, заметив, что сменилось направление и при шквалистом ветре огонь быстро распространился по территории России.

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Общество Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.

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