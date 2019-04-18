Все билеты в сектор ЦСКА на матч с «Локомотивом» проданыBobsoccer вчера в 08:02

"Все билеты в красно-синий сектор на матч #ЛокоЦСКА проданы!" - говорится в сообщении.

Все билеты в сектор ЦСКА на матч с «Локомотивом» проданы

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.

Происшествия Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Мельбурне В Австралии в госпитале скончался второй пострадавший при стрельбе у ночного клуба Love Machine в городе Мельбурн 14 апреля.

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.

Авто В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

Политика Вице-премьер РФ проведет встречу с президентом Сирии Вице-премьер РФ Юрий Борисов и президент Сирии Башар Асад обсудят в субботу в Дамаске вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.

Авто УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер» Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Транспорт Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Политика В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.

Армия и оружие США проигнорировали инициативу России по предотвращению ядерной войны Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники, в проекте документа, переданного в Вашингтон, подчёркивалось, что ядерная война станет последней в истории человечества и в ней не будет победителей.

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