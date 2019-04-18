Футбол
Все билеты в сектор ЦСКА на матч с «Локомотивом» проданыBobsoccer вчера в 08:02
"Все билеты в красно-синий сектор на матч #ЛокоЦСКА проданы!" - говорится в сообщении.
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«Локомотив» – ЦСКА и «Краснодар» – «Зенит»: фрибеты до 1500 рублей от БК «Лига Ставок» новым клиентам
Спорт-Экспрессвчера в 11:45
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Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей
Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
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Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники, в проекте документа, переданного в Вашингтон, подчёркивалось, что ядерная война станет последней в истории человечества и в ней не будет победителей.
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Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что ряд высказываний касательно главы государства Мюллера сфабрикован демократами.
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Эксперты считают, что Зеленский одержал психологическую победу на дебатах с Порошенко
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