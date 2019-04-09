Футбол
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданыЧемпионат 03:23
Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы. Их нет ни в кассах, ни на официальном сайте ростовского клуба.
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Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы
Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Недвижимость
Кабмин предложил субсидировать ипотеку на частные дома
В кабмине предложили субсидировать ставки по ипотеке на покупку и строительство частных жилых домов.
Обновлено в 04:52
Экономика
Газету «Ведомости» задумали продать
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Экономика
Китай хочет запретить майнинг биткоина
В Китае могут запретить майнинг криптовалют и продажу соответствующего оборудования.
Обновлено в 03:10
Политика
В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба
Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Политика
В Раде появилось межфракционное объединение в поддержку Зеленского
В Верховной раде появилось межфракционное объединение "За следующего президента Украины Зеленского В. А.". О его создании объявил спикер Рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:17
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Политика
Международный арктический форум открывается в Петербурге
Обновлено в 02:24
Происшествия
Суд отклонил жалобу Аленичева на лишение прав и штраф
Ленинский районный суд Красноярска отклонил жалобу главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева на лишение его водительского удостоверения и наложении штрафа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетном щите Украины
Обновлено в 04:24
Наука
Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может быть наказан за критику арбитра
Слуцкий остался недоволен тем, что арбитр решил не обращаться к услугам VAR после назначения двух пенальти в ворота «Витесса».
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Авто
Названы самые дешевые автомобили с «автоматом» в России
Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная модель – LADA Vesta, которая в комплектации с «автоматом» доступна сейчас минимум за 665 000 рублей.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Политика
Россиянам начнут выдавать генетические паспорта к 2025 году
В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании генетических паспортов для россиян.
Обновлено в 01:08
Общество
Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова
Решение Московского городского суда об освобождении режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста принято правильно, сообщил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Гаджеты
Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»
Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение».
Обновлено в 03:54
Экономика
Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер
Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ
Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17