Футбол

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданыЧемпионат 03:23

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы. Их нет ни в кассах, ни на официальном сайте ростовского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На матче «Ростов» - «Спартак» ожидается аншлаг

1rnd.ru04:09

На матч «Ростов» — «Спартак» продали все билеты. Это 43 тысячи мест

161.ru04:06

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет при аншлаге

Матч ТВ03:20

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Чемпионат03:23

«Ростов» продал все билеты на матч со «Спартаком»

Sport24.ru03:40

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет при аншлаге

Sportbox.RU03:20

Все билеты на матч «Ростов» - «Спартак» проданы

Rostof.ru03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Обновлено в 07:02
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Обновлено вчера в 17:01
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Общество

Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки

В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Спорт

Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика

В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

Обновлено в 03:10
Общество

В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено вчера в 08:24
Политика

Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»

В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Авто

Новый седан Hyundai Sonata сфотографировали на тестах в России

Южнокорейская компания Hyundai в настоящее время запустила дорожные испытания обновленного седана Hyundai Sonata, который уже активно продается на местном рынке.
Обновлено в 02:43
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Эмилия Кларк выложила фото с больничной койки

32-летняя актриса поделилась с журналистами CBS Sunday Morning подробностями операции и фотографиями с больничной койки.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Происшествия

Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск

Обновлено вчера в 09:28
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Театры

Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы

Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной во время спектакля, передает РИА Новости во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Приамурье девушка покормила медведя и лишилась руки

Обновлено в 01:49
Авто

Компания Renault представит городской кроссовер с нулевым выбросом

Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено в 10:35
Футбол

«Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника Леманна

Мануэль Баум отправлен в отставку с поста главного тренера «Аугсбурга», сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине

Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником

Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Финансы

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное