Футбол
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданыЧемпионат 03:23
Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы. Их нет ни в кассах, ни на официальном сайте ростовского клуба.
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Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Обновлено вчера в 17:01
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Спорт
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика
В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
Обновлено в 03:10
Общество
В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх
В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Авто
Новый седан Hyundai Sonata сфотографировали на тестах в России
Южнокорейская компания Hyundai в настоящее время запустила дорожные испытания обновленного седана Hyundai Sonata, который уже активно продается на местном рынке.
Обновлено в 02:43
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года
Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Эмилия Кларк выложила фото с больничной койки
32-летняя актриса поделилась с журналистами CBS Sunday Morning подробностями операции и фотографиями с больничной койки.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Происшествия
Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск
Обновлено вчера в 09:28
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Театры
Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы
Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной во время спектакля, передает РИА Новости во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Приамурье девушка покормила медведя и лишилась руки
Обновлено в 01:49
Авто
Компания Renault представит городской кроссовер с нулевым выбросом
Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено в 10:35
Футбол
«Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника Леманна
Мануэль Баум отправлен в отставку с поста главного тренера «Аугсбурга», сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине
Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51