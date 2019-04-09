Футбол
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданыЧемпионат 03:23
Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы. Их нет ни в кассах, ни на официальном сайте ростовского клуба.
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Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Футбол
Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Советская кинозвезда оголилась в 61 год
Во вторник, 9 апреля, Елена Кондулайнен отмечает день рождения.
Обновлено в 06:29
Кино
В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел
В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
Обновлено вчера в 22:45
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
На платных участках дороги М-4 «Дон» повысятся цены
Проезд на платных участках автодороги М-4 «Дон» дорожает со следующего понедельника, 15 апреля.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске
В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено вчера в 11:48
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин отметил развитие отношений России и Финляндии
Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Названы регионы, где дети чаще всего болеют раком
Регионами с высокой заболеваемостью раком (свыше 20 человек на 100 тысяч детского населения) названы: Севастополь (40,3 человек), Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Республика Коми.
Обновлено в 07:03
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Компания Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Театры
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Авто
В России начали выдавать новые автомобильные номера
Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.
Обновлено в 05:55
Футбол
Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в год
Как сообщает Gazzetta dello Sport, специалист запросил зарплату 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Обновлено в 05:50
Авто
Hyundai рассекретила новый компактный кроссовер Hyundai Venue
Компания Hyundai продемонстрировала эскизы нового кроссовера Hyundai Venue, который покажут публике через неделю на Нью-Йоркском автосалоне.
Обновлено в 06:47
Политика
Песков удивился решению ЕСПЧ по Навальному
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить блогеру Алексею Навальному €20 тыс. в качестве моральной компенсации за домашний арест по делу «Ив Роше».
Обновлено в 06:49
Политика
Генпрокуратура поддержала отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре поддерживают инициативу по отмене клеток и "аквариумов" в судах.
Обновлено в 06:05
Общество
Режиссера Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Обновлено вчера в 05:04
Общество
Минфин сделал заявление о налогообложении весельных лодок
Исключение из Налогового кодекса весельных и моторных лодок с двигателем менее 5 л. с. является лишь технической корректировкой и на деле не ведет к обложению их транспортным налогом.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 05:15
Происшествия
В администрации Сочи прошли выемки документов
Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.
Обновлено в 03:54
Политика
США и Иран обвинили друг друга в терроризме
Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на решение США объявил США «пособником террористов» и официально признал Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов и все подчиняющиеся ему воинские подразделения «террористическими».
Обновлено в 03:18
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове
Обновлено в 04:51