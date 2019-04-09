Футбол

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданыЧемпионат 03:23

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы. Их нет ни в кассах, ни на официальном сайте ростовского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На матче «Ростов» - «Спартак» ожидается аншлаг

1rnd.ru04:09

Все билеты на матч «Ростов» - «Спартак» проданы

Rostof.ru03:46

«Ростов» продал все билеты на матч со «Спартаком»

Sport24.ru03:40

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Чемпионат03:23

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет при аншлаге

Матч ТВ03:20

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет при аншлаге

Sportbox.RU03:20

На матч «Ростов» — «Спартак» продали все билеты. Это 43 тысячи мест

161.ru04:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Происшествия

Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист бил чиновника стулом

Адвокат футболиста Александра Кокорина прояснил эпизод с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Музыка

Мадонна выступит на Евровидении

Мадонна, несмотря на свой уже не самый молодой возраст, остается одной из самых известных и успешных певиц нашего времени.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Свидетель заявил в суде, что один из потерпевших первым ударил Мамаева

Свидетель по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина заявил, что один из потерпевших - водитель Виталий Соловчук - первым ударил Мамаева, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где во вторник началось слушание уголовного дела по существу.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО

Обновлено в 01:55
Финансы

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Происшествия

Новозеландский военный атташе подозревается в подглядывании в туалетах

В окружном суде американского города Окленда идет суд над бывшим военным атташе Новой Зеландии Альфредом Китингом.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО

Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Общество

В Канаде работу аэропортов нарушил сильный снегопад

Обновлено в 00:59
Культура

Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт

Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.
Обновлено в 08:00
Спорт

Алина Загитова с трёхчасовой задержкой прилетела в Россию из Японии

В аэропорту юную чемпионку мира ожидали самые преданные поклонники Чемпионка мира 2019 Алина Загитова вернулась из Японии в Россию.
Обновлено в 02:28
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Авто

Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы

Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Член банды Басаева признал вину в нападении на Буденновск

Обновлено вчера в 09:18
Здоровье

Скончалась скандально известная тюменская ВИЧ-диссидентка

В Тюменской области скончалась скандально известная ВИЧ-диссидентка, отказавшаяся лечить своих детей.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Экономика

Законопроект о крабовых аукционах прошел II чтение Госдумы

Законопроект о крабовых аукционах Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 04:59
Политика

Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года

Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Британский парламент принял закон об отсрочке Brexit

В парламенте Великобритании одобрили законопроект об отсрочке выхода из Евросоюза.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

Захарова раскритиковала слова главы МИД Финляндии об обязательствах России в ПАСЕ

В понедельник Сойни на весенней сессии ПАСЕ заявил, что представители России, по его мнению, должны выполнять свои обязательства перед избирателями и участвовать в работе сессии ПАСЕ.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура разводится с мужем

Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Андрей Малахов раскричался при виде залезающей в купель Волочковой

Обновлено в 07:53
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Финансы

ЦБ назвал тормоз экономики России

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Космос

Исследователи обнаружили экзопланету в 13 раз больше массы Юпитера

Масса найденного космического тела в 13 раз превышает массу самой большой планеты Юпитер.
Обновлено в 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное