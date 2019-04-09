Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданыЧемпионат 03:23

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы. Их нет ни в кассах, ни на официальном сайте ростовского клуба.

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

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