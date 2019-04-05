Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданыСпорт-Экспресс 06:54
Пресс-служба "Спартака" объявила о том, что все билеты на матч 22-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА проданы. Матч состоится в субботу, 6-го апреля, на стадионе "Открытие арена".
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика
В Кремле отреагировали на данные о желании россиян эмигрировать
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%
Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
Обновлено в 07:10
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Армия и оружие
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
"ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:07
Общество
Бельгия принесла извинения за похищения детей в колониальную эпоху
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель извинился за похищения 20 тысяч детей, рожденных от смешанных пар в Бурунди, ДР Конго и Руанде, передает ВВС Africa.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Культура
Альбина Джанабаева ушла в состояние тишины с новым синглом
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41
Политика
Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США
В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона.
Обновлено в 01:20
Политика
Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Елена Корикова рассказала о жестокой мести отвергнутого мужчины
Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой жестокой мести отвергнутого мужчины, который пригрозил ей творческим уничтожением и добился своей цели.
Обновлено в 04:30
Общество
Суд приостановил работу магазина электроники «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы приостановил работу интернет-магазина электроники на 30 дней, из-за того что он не применяет онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси
Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибла женщина и двое детей
В Московской области во время пожара в квартире погибла женщина и двое ее детей.
Обновлено в 07:07
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Технологии
Более половины российских онлайн-банков имеют опасные уязвимости
Исследование, проведенное компанией Positive Technologies в отношении российских онлайн-банков, показало, что большинство имеющихся веб-приложений недостаточно защищено от мошеннических действий.
Обновлено в 06:58
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39