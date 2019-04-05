Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданыСпорт-Экспресс 06:54
Пресс-служба "Спартака" объявила о том, что все билеты на матч 22-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА проданы. Матч состоится в субботу, 6-го апреля, на стадионе "Открытие арена".
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия
Семилетний мальчик умер после сделанного в больнице Махачкалы укола
Семилетний мальчик умер после укола в больнице Махачкалы. У него произошел анафилактический шок, начались судороги, и он впал в кому.
Обновлено в 06:02
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Транспорт
Власти предупредили о возвращении дачных пробок в Москву
Обновлено в 07:24
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Хоккей
Алексей Текслер стал президентом ХК «Трактор»
Обновлено в 01:57
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Дзержинске исследуют воздух после взрыва на заводе
Специалисты Управления Роспотребнадзора незамедлительно организовали отбор проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки в районе улицы Ленинградской.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Штаб Порошенко уличил Зеленского в фальсификации результатов тестов
Олег Медведев, являющийся руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты и действующего главы страны Петра Порошенко, считает, что Владимир Зеленский мог пойти на фальсификацию в ходе тестирования организма на предмет нахождения в нём запрещённых веществ.
Обновлено в 08:44
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
В литовскую Клайпеду зашла флотилия НАТО
В литовскую Клайпеду сегодня, 5 апреля, зайдут сразу восемь военных судов различных стран НАТО.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на слова генсека НАТО о Сталине
В МИД РФ отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сравнившего руководителя СССР Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство"*.
Обновлено вчера в 07:40
Авто
Еврокомиссия обвинила крупные автоконцерны в картельном сговоре
Ведущие мировые автомобилестроительные концерны BMW, Daimler и Volkswagen обвинены Еврокомиссией (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено в 07:26
Футбол
С вратаря «Кристал Пэлас» сняли обвинение за нацистское приветствие
Футбольная ассоциация Англии сняла обвинения с вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси, который якобы изобразил нацистское приветствие на одной из фотографий, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Обновлено в 07:10
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Жена актера Алека Болдуина предрекла скорую смерть их общему ребенку
Супруга знаменитого актера Алека Болдуина Хилария рассказала о своей пятой беременности, и заявила, что не родившийся малыш, скорее всего, погибнет.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено в 02:23
Кино
Продолжение «Доктора Стрэнджа» выйдет в 2020 году
Обновлено вчера в 10:57
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы КНР
Hyundai два года назад для китайского рынка представила бюджетный седан Reina, который создан на прошлом поколении Hyundai Solaris.
Обновлено вчера в 11:34
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38