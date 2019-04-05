Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданыСпорт-Экспресс 06:54

Пресс-служба "Спартака" объявила о том, что все билеты на матч 22-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА проданы. Матч состоится в субботу, 6-го апреля, на стадионе "Открытие арена".

Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы

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