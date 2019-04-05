Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданыСпорт-Экспресс вчера в 06:54
Пресс-служба "Спартака" объявила о том, что все билеты на матч 22-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА проданы. Матч состоится в субботу, 6-го апреля, на стадионе "Открытие арена".
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Происшествия
Глава Boeing: компания сократит производство самолетов 737 МАХ
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотики
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Нил Ушаков снят с поста мэра Риги
Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено вчера в 02:27
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Пушков: перед Украиной после поражения в ВТО стоит серьезный выбор
Политик подчеркнул, что теперь перед Киевом стоит крайне серьезный выбор.
Обновлено в 00:50
Баскетбол
«Оклахома» обыграла «Детройт», «Юта» разгромила «Сакраменто»
В параллельном матче «Юта Джаз» (49-30) дома разгромил «Сакраменто Кингз» (39-41) — 119:98.
Обновлено вчера в 23:33
Космос
Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу
Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
Обновлено вчера в 05:36
Армия и оружие
Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
Обновлено в 00:06
Гаджеты
Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи
Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 13:54
Музыка
Фанаты «Альянса» смогли увидеть клип на культовую песню спустя 32 года
Олег Парастаев, клавишник группы «Альянс», на своем YouTube-канале выложил клип на песню «На заре».
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено 04 апреля в 21:36
Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь
Ранее специалисты выразили серьёзную озабоченность тем, что Украина осуществляет пуски своих крылатых ракет на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма, особенно с учётом того, что сама ракета пока что не была принята на вооружение украинской армией, и, фактически, сейчас только проходит свои испытания.
Обновлено 03 апреля в 23:17
Общество
В России изменят правила сдачи экзамена на права
Госавтоинспекция России намерена изменить теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Житель Казахстана пытался ввезти в Россию 130 черепах в чемодане
Как оказалось, в сумке были плотно сложены 130 живых черепах. Мужчина хотел незаконно ввезти пресмыкающихся в РФ.
Обновлено в 00:50
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Гаджеты
Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров
Обновлено вчера в 03:34
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Культура
Биолог из Петербурга нарисовала портрет Путина из микробов
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
Хафтар отказался от предложения генсека ООН о встрече в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отказался от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести встречу с главой столичного правительства Фаезом Сарраджем в Женеве.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
Взрыв бытового газа прогремел в жилом 13-этажном жилом доме мадридского района Пуэнте де Вальекас, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание АВС.
Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало
В начале весны Цекало женился на 27-летней актрисе Дарине Эрвин, а недавно впервые вышел с ней в свет — влюбленные посетили кинематографическую премию «АПКиТ».
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00