Политика
Все активы Порошенко пообещали арестоватьМосковский Комсомолец 02:48
Украинский юрист Андрей Портнов, занимавший пост замглавы администрации президента Украины при Викторе Януковиче, пообещал добиваться ареста всех задекларированных активов бывшего президента Петра Порошенко.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Общество
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Хоккей
Россия — Чехия 1:2 (2-й период)
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал подписчикам фото подросшего сына
«Вы очень счастливый человек, Дмитрий», «Какой хорошенький карапуз», «Чудесные дети у Вас!» - утверждали пользователи.
Обновлено в 06:30
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Музыка
Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет
Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено 24 мая в 16:36
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Общество
Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге
Демократическое молодёжное движение «Время» разместило в Санкт-Петербурге плакаты, посвящённые врио губернатора Александру Беглову.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика
На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма
Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Происшествия
В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека
В Саратове в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Катманду прогремели два взрыва
Обновлено в 09:32
Авто
Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставлен на продажу
В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Футбол
Бекао: пока не знаю, останусь ли в ЦСКА
Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао после победы со счётом 6:0 в домашнем матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» затронул тему своего будущего в клубе.
Обновлено в 10:09
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Обновлено в 10:30
Политика
Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл
Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16