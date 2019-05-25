Политика
Все активы Порошенко могут подвергнуть арестуИзвестия вчера в 19:40
Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина», он хочет обратиться в суд, чтобы подвернуть аресту банковские счета Порошенко, а также акции, активы, облигации государственного займа и офшорные компании, оформленные в том числе на подставных лиц.
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Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею
Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма
Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Политика
Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 09:07
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России
Оренбург на своем поле принимал Спартак. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.
Обновлено в 08:55
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Музыка
Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет
Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Происшествия
Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии
На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Футбол
ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и сыграет в групповом этапе ЛЕ
Обновлено в 08:54
Футбол
Жерар Пике: «Последние недели вышли с горько-сладким привкусом»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет
51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций.
Обновлено в 04:42
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе
Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:59
Технологии
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы
На минувшей неделе клиенты банка стали оставлять в сети отзывы о случаях хищения денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено 24 мая в 18:07
Хоккей
Буре объяснил причину провала сборной России на 1/2 финала ЧМ
Легендарный советский и российский хоккеист Павел Буре объяснил, почему сборная России проиграла команде Финляндии на чемпионате мира 2019 года в интервью Sport24.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Parisien: близ Канн столкнулись две яхты
Обновлено в 06:30
Наука
Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
Обновлено в 03:40