Все активы Порошенко могут подвергнуть арестуИзвестия вчера в 19:40

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина», он хочет обратиться в суд, чтобы подвернуть аресту банковские счета Порошенко, а также акции, активы, облигации государственного займа и офшорные компании, оформленные в том числе на подставных лиц.

Все активы Порошенко могут подвергнуть аресту

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Происшествия В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Хоккей Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

Происшествия На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.

Гаджеты Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.

Политика Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Гаджеты Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

Шоу-бизнес Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.

Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

Музыка Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.

Политика Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».

Происшествия Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.

Футбол Жерар Пике: «Последние недели вышли с горько-сладким привкусом» Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о настроении после поражения от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.

Шоу-бизнес Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет 51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Технологии Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы На минувшей неделе клиенты банка стали оставлять в сети отзывы о случаях хищения денег через терминалы Сбербанка.

Хоккей Буре объяснил причину провала сборной России на 1/2 финала ЧМ Легендарный советский и российский хоккеист Павел Буре объяснил, почему сборная России проиграла команде Финляндии на чемпионате мира 2019 года в интервью Sport24.

Шоу-бизнес Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.