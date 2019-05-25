Все активы Порошенко могут подвергнуть арестуИзвестия вчера в 19:40

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина», он хочет обратиться в суд, чтобы подвернуть аресту банковские счета Порошенко, а также акции, активы, облигации государственного займа и офшорные компании, оформленные в том числе на подставных лиц.

Все активы Порошенко могут подвергнуть аресту

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