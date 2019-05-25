Политика

Все активы Порошенко могут подвергнуть арестуИзвестия вчера в 19:40

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина», он хочет обратиться в суд, чтобы подвернуть аресту банковские счета Порошенко, а также акции, активы, облигации государственного займа и офшорные компании, оформленные в том числе на подставных лиц.
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Обвинители Порошенко намерены добиться ареста всех его активов

Телеканал 360°вчера в 16:21

Юрист пообещал добиться ареста активов Порошенко

РБКвчера в 18:58

На Украине хотят арестовать имущество Порошенко

URA.Ruвчера в 17:45

Все активы Порошенко могут арестовать

Газета.Ru03:42

Все имущество Порошенко захотели арестовать

Lenta.ruвчера в 16:09

Обвинитель Порошенко хочет арестовать его активы

News.ruвчера в 15:54

Сторона обвинения по делу против Порошенко будет добиваться ареста всех его активов

ТАССвчера в 15:06
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Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Политика

МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций

Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала ребенка

Поклонники Тимати подозревают, что его невеста уже родила. Анастасия Решетова спровоцировала слухи о том, что уже стала мамой.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Два грузовых судна столкнулись в Японии

Два грузовых судна столкнулись в Японии, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Хоккей

Александров, Шатан и Модано введены в Зал славы ИИХФ

Известные в прошлом нападающие Йорген Йонссон, Майк Модано, Жигмунд Палффи, Мирослав Шатан, Борис Александров и хоккеистка Хэйли Викенхайзер введены в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Обновлено в 07:19
Религия

Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор

Утром 26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит в Страсбурге новый собор Русской православной церкви.
Обновлено в 03:38
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0 (Перерыв)

Обновлено в 06:27
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли

В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета

Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Обновлено в 07:21
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие

Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане

Как утверждают авторы материала, военные оказываются в непригодном для службы состоянии после миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах.
Обновлено в 07:07
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Экономика

В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ

В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие

Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Футбол

Вадим Евсеев: «Было тяжело готовить схему к матчу с „Локомотивом“»

"Локо" часто варьирует состав, да, в какой-то степени в плане подготовки вносило нервотрепку, было тяжело готовить схему.
Обновлено в 06:28
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Москве избили и обокрали «племянника президента Пакистана»

По информации канала, 28-летний пострадавший заявил, что является племянником президента Пакистана по имени Навид Сикандер.
Обновлено в 06:08
Здоровье

Одинокие пациенты пренебрегают лечением

Польский профессор Беата Янковска-Поласка рассказал, что одинокие пациенты чувствуют себя некомфортно в любом месте.
Обновлено в 05:02
Футбол

Милнер: «Месси назвал меня ослом»

Обновлено в 07:40
Технологии

Хакеры атаковали тысячи компьютеров с помощью программы спецслужб США

Хакеры атаковали системы властей города Балтимор с помощью американской программы EternalBlue, которую разработали при поддержке Агентства национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 21:25
Наука

Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии

Обновлено в 03:40
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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