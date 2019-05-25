Политика
Все активы Порошенко могут подвергнуть арестуИзвестия вчера в 19:40
Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина», он хочет обратиться в суд, чтобы подвернуть аресту банковские счета Порошенко, а также акции, активы, облигации государственного займа и офшорные компании, оформленные в том числе на подставных лиц.
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Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Политика
МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций
Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала ребенка
Поклонники Тимати подозревают, что его невеста уже родила. Анастасия Решетова спровоцировала слухи о том, что уже стала мамой.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Два грузовых судна столкнулись в Японии
Два грузовых судна столкнулись в Японии, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Хоккей
Александров, Шатан и Модано введены в Зал славы ИИХФ
Известные в прошлом нападающие Йорген Йонссон, Майк Модано, Жигмунд Палффи, Мирослав Шатан, Борис Александров и хоккеистка Хэйли Викенхайзер введены в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Обновлено в 07:19
Религия
Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор
Утром 26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит в Страсбурге новый собор Русской православной церкви.
Обновлено в 03:38
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0 (Перерыв)
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли
В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета
Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане
Как утверждают авторы материала, военные оказываются в непригодном для службы состоянии после миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах.
Обновлено в 07:07
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева
Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Экономика
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ
В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Футбол
Вадим Евсеев: «Было тяжело готовить схему к матчу с „Локомотивом“»
"Локо" часто варьирует состав, да, в какой-то степени в плане подготовки вносило нервотрепку, было тяжело готовить схему.
Обновлено в 06:28
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Москве избили и обокрали «племянника президента Пакистана»
По информации канала, 28-летний пострадавший заявил, что является племянником президента Пакистана по имени Навид Сикандер.
Обновлено в 06:08
Здоровье
Одинокие пациенты пренебрегают лечением
Польский профессор Беата Янковска-Поласка рассказал, что одинокие пациенты чувствуют себя некомфортно в любом месте.
Обновлено в 05:02
Футбол
Милнер: «Месси назвал меня ослом»
Обновлено в 07:40
Технологии
Хакеры атаковали тысячи компьютеров с помощью программы спецслужб США
Хакеры атаковали системы властей города Балтимор с помощью американской программы EternalBlue, которую разработали при поддержке Агентства национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 21:25
Наука
Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
Обновлено в 03:40