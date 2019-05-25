Все активы Порошенко могут арестоватьГазета.Ru вчера в 16:31

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Шоу-бизнес Кети Топурию заметили в компании бывшего супруга после разрыва с Гуфом Известная певица Кети Топурия была замечена в компании бывшего супруга Льва Гейхмана. Пара вместе с дочерью веселилась на детском празднике.

Гаджеты Wi-Fi-альянс ограничил членство Huawei Alliance Wi-Fi на время приостановила членство компании Huawei.

Хоккей Быков: «Финляндия отыграла выше всяких похвал» Бывший наставник национальной сборной России Вячеслав Быков дал небольшой комментарий относительно матча полуфинала ЧМ-2019 с командой Финляндии, отдав должное соперникам, которые одержали минимальную победу со счётом 1-0.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева без макияжа прогулялась по утренним Каннам После торжественного мероприятия, во время которого звезды оценили фильм «Соблазн» французского режиссёра Жюстин Трие, Альбина Джанабаева решила прогуляться по утренним улочкам Канн.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Авто Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Общество Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.

Армия и оружие Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.

Авто Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.

Автоспорт Гасли потеряет три позиции на старте После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Италии пройдут выборы в Европарламент Если на выборах в национальный парламент в марте прошлого года партия Сальвини набрала 17% голосов (став первой в правоцентристской коалиции, в которую также входили "Вперед, Италия" и "Братья Италии"), то сейчас ее рейтинг увеличился почти вдвое и достигает 30%.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Кино Сериал на основе «Матильды» могут показать на Первом канале Российский кинорежиссер Алексей Учитель планирует запустить на Первом канале сериал на основе фильма "Матильда" — "Коронация", повествующий о любви последнего российского императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской.

Политика Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.

Общество Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.

Происшествия Под Саратовом 11 пассажиров автобуса пострадали в столкновении с фурой По предварительным данным, в 15.30 на 426-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград водитель микроавтобуса маршрута "Оренбург-Махачкала" при обгоне допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом.

Космос Огромный метеорит взорвался над Австралией Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.

Шоу-бизнес Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.

Музыка Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».