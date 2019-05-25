Политика
Все активы Порошенко могут арестоватьГазета.Ru вчера в 16:31
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Кети Топурию заметили в компании бывшего супруга после разрыва с Гуфом
Известная певица Кети Топурия была замечена в компании бывшего супруга Льва Гейхмана. Пара вместе с дочерью веселилась на детском празднике.
Обновлено вчера в 19:37
Гаджеты
Wi-Fi-альянс ограничил членство Huawei
Alliance Wi-Fi на время приостановила членство компании Huawei.
Обновлено в 03:06
Хоккей
Быков: «Финляндия отыграла выше всяких похвал»
Бывший наставник национальной сборной России Вячеслав Быков дал небольшой комментарий относительно матча полуфинала ЧМ-2019 с командой Финляндии, отдав должное соперникам, которые одержали минимальную победу со счётом 1-0.
Обновлено в 01:43
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева без макияжа прогулялась по утренним Каннам
После торжественного мероприятия, во время которого звезды оценили фильм «Соблазн» французского режиссёра Жюстин Трие, Альбина Джанабаева решила прогуляться по утренним улочкам Канн.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Авто
Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой
Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Армия и оружие
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии
Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.
Обновлено вчера в 23:29
Авто
Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия
Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено вчера в 12:33
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
В Италии пройдут выборы в Европарламент
Если на выборах в национальный парламент в марте прошлого года партия Сальвини набрала 17% голосов (став первой в правоцентристской коалиции, в которую также входили "Вперед, Италия" и "Братья Италии"), то сейчас ее рейтинг увеличился почти вдвое и достигает 30%.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Кино
Сериал на основе «Матильды» могут показать на Первом канале
Российский кинорежиссер Алексей Учитель планирует запустить на Первом канале сериал на основе фильма "Матильда" — "Коронация", повествующий о любви последнего российского императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской.
Обновлено в 01:25
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Общество
Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы
В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Под Саратовом 11 пассажиров автобуса пострадали в столкновении с фурой
По предварительным данным, в 15.30 на 426-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград водитель микроавтобуса маршрута "Оренбург-Махачкала" при обгоне допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом.
Обновлено вчера в 10:31
Космос
Огромный метеорит взорвался над Австралией
Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.
Обновлено 24 мая в 17:39
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Музыка
Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву
Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна рассказала, что из-за сплетен едва «не пала духом»
Обновлено вчера в 15:02
Гаджеты
Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung
Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26