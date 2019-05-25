Политика

Все активы Порошенко могут арестоватьГазета.Ru 16:31

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Юрист пообещал добиться ареста активов Порошенко

РБК18:58

На Украине хотят арестовать имущество Порошенко

URA.Ru17:45

Юрист намерен через суд добиваться ареста всех активов Порошенко

РИА Новости15:23

Обвинители Порошенко намерены добиться ареста всех его активов

Телеканал 360°16:21

Все имущество Порошенко захотели арестовать

Lenta.ru16:09

Все активы Порошенко могут арестовать

Газета.Ru16:31

Сторона обвинения по делу против Порошенко будет добиваться ареста всех его активов

ТАСС15:06
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Общество

Гороскоп на 24 мая: Всех ждет удача

Гороскоп на 24 мая 2019 года уверен: результаты ваших начинаний уже в скором времени порадуют вас.
Обновлено 23 мая в 18:00
Авто

6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»

Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Хоккей

Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 19:25
Общество

Скончался нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

Обновлено вчера в 14:44
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Обновлено в 15:38
Происшествия

В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек

Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.
Обновлено в 17:14
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков

Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Обновлено в 13:00
Спорт

Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова

Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).
Обновлено в 16:42
Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено в 18:58
Кино

Кантемир Балагов получил приз Каннского фестиваля за фильм «Дылда»

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
Обновлено в 09:37
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Футбол

«Зенит-2» не смог в ФНЛ противостоять клубу РПЛ и убыл в ПФЛ

Будущая команда ПФЛ не смогла справиться с будущей командой РПЛ. «Зенит-2» проиграл 0:2 и финишировал на предпоследнем месте с 28 очками.
Обновлено в 10:12
Авто

Chery рассекретила новое поколение Tiggo 8

Прежде всего, Chery обновила цветовую палитру для кузова Tiggo 8, избавившись от коричневого цвета и добавив в нее новые оттенки Provence Violet и Rhine Blue.
Обновлено в 15:47
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Общество

Российских проституток проверят

В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080

Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Международная федерация хоккея поиздевалась над униженной сборной России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном твиттере организации поиздевалась над позорным поражением россиян в полуфинале мирового первенства 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:30
Наука

Животные стали резко уменьшатся в размерах

Обновлено вчера в 09:11
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Политика

Правительство и оппозиция Венесуэлы встретятся на следующей неделе

Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро на следующей неделе встретятся в Осло с оппозицией в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон при посредничестве норвежских властей.
Обновлено в 17:07
Религия

Папа римский сравнил аборты с наймом киллера

Папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен.
Обновлено в 13:34
Здоровье

Школьная «лень». Как помочь ребенку справиться с накопленной усталостью?

Родители школьников знают: к концу учебного года дети уже выжаты как лимон и едва могут дотянуть последние дни до каникул.
Обновлено в 17:08
Здоровье

В Севастополе новый глава онкодиспансера поделился планами

Постоянно расширяется спектр проводимых оперативных вмешательств, внедряются новые методики и техники (эндоскопические операции на легком в 2015 году, малоинвазивные эндоскопические вмешательства при злокачественных новообразованиях пищевода в 2018 и другие).
Обновлено в 03:15
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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