Политика
Все активы Порошенко могут арестоватьГазета.Ru 16:31
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Общество
Гороскоп на 24 мая: Всех ждет удача
Гороскоп на 24 мая 2019 года уверен: результаты ваших начинаний уже в скором времени порадуют вас.
Обновлено 23 мая в 18:00
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 19:25
Общество
Скончался нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек
Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.
Обновлено в 17:14
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Обновлено в 13:00
Спорт
Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова
Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).
Обновлено в 16:42
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского фестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
Обновлено в 09:37
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Футбол
«Зенит-2» не смог в ФНЛ противостоять клубу РПЛ и убыл в ПФЛ
Будущая команда ПФЛ не смогла справиться с будущей командой РПЛ. «Зенит-2» проиграл 0:2 и финишировал на предпоследнем месте с 28 очками.
Обновлено в 10:12
Авто
Chery рассекретила новое поколение Tiggo 8
Прежде всего, Chery обновила цветовую палитру для кузова Tiggo 8, избавившись от коричневого цвета и добавив в нее новые оттенки Provence Violet и Rhine Blue.
Обновлено в 15:47
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Общество
Российских проституток проверят
В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 10:44
Гаджеты
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Международная федерация хоккея поиздевалась над униженной сборной России
Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном твиттере организации поиздевалась над позорным поражением россиян в полуфинале мирового первенства 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:30
Наука
Животные стали резко уменьшатся в размерах
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Политика
Правительство и оппозиция Венесуэлы встретятся на следующей неделе
Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро на следующей неделе встретятся в Осло с оппозицией в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон при посредничестве норвежских властей.
Обновлено в 17:07
Религия
Папа римский сравнил аборты с наймом киллера
Папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен.
Обновлено в 13:34
Здоровье
Школьная «лень». Как помочь ребенку справиться с накопленной усталостью?
Родители школьников знают: к концу учебного года дети уже выжаты как лимон и едва могут дотянуть последние дни до каникул.
Обновлено в 17:08
Здоровье
В Севастополе новый глава онкодиспансера поделился планами
Постоянно расширяется спектр проводимых оперативных вмешательств, внедряются новые методики и техники (эндоскопические операции на легком в 2015 году, малоинвазивные эндоскопические вмешательства при злокачественных новообразованиях пищевода в 2018 и другие).
Обновлено в 03:15