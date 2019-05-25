Все активы Порошенко могут арестоватьГазета.Ru 16:31

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Все активы Порошенко могут арестовать

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