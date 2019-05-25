Все активы Порошенко могут арестоватьГазета.Ru вчера в 16:31

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Все активы Порошенко могут арестовать

Хоккей Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Общество Арнольд Тулохонов – о взгляде на Байкал через трубу очистных сооружений Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Академик, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, член Совета Федерации ФС РФ в 2013-2017 годах Арнольд Тулохонов опубликовал статью о проблеме нормативов и загрязнений в зоне озера Байкал.

Происшествия В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.

Хоккей Вопросы к форвардам российской хоккейной сборной возникли у Михайлова Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов заявил о том, что не понимает где были нападающие сборной России на прошедшем матче с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019.

Общество Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Шоу-бизнес Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Армия и оружие Волонтер назвала имена задержанных в Донбассе украинских военных Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.

Хоккей Вячеслав Быков прокомментировал поражение от Финляндии Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею.

Политика Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".

Транспорт Четыре станции красной ветки метро откроются до конца июня Строительство участка Сокольнической линии московского метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки» будет завершено в конце июня этого года.

Происшествия Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин ещё в январе был отстранён от должности зампредседателя кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Политика До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.

Происшествия В Мексике группа неизвестных убила пять человек на семейном празднике В субботу, 25 мая, в районе Коакалько в штате Мехико группа вооруженных людей открыла огонь по участникам семейного праздника.

Общество Почему москвичи переезжают в Урюпинск, и при чём тут Тюмень Кроме популяризации выдающихся земляков, журнал активно работает над развитием городского бренда и стоял у истоков продвижения слогана «Тюмень – лучший город Земли».

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.