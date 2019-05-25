Политика
Все активы Порошенко могут арестоватьГазета.Ru вчера в 16:31
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Происшествия
В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом
Обновлено вчера в 08:51
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
Арнольд Тулохонов – о взгляде на Байкал через трубу очистных сооружений
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Академик, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, член Совета Федерации ФС РФ в 2013-2017 годах Арнольд Тулохонов опубликовал статью о проблеме нормативов и загрязнений в зоне озера Байкал.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено вчера в 18:03
Хоккей
Вопросы к форвардам российской хоккейной сборной возникли у Михайлова
Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов заявил о том, что не понимает где были нападающие сборной России на прошедшем матче с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции
Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).
Обновлено вчера в 10:01
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Армия и оружие
Волонтер назвала имена задержанных в Донбассе украинских военных
Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей
Вячеслав Быков прокомментировал поражение от Финляндии
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма
Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".
Обновлено вчера в 07:53
Транспорт
Четыре станции красной ветки метро откроются до конца июня
Строительство участка Сокольнической линии московского метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки» будет завершено в конце июня этого года.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии
Владимир Аврелькин ещё в январе был отстранён от должности зампредседателя кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Смертельная авария произошла в центре Москвы
Обновлено вчера в 23:49
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Дуров обвинил правительство в атаке на telegram-каналы Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Мексике группа неизвестных убила пять человек на семейном празднике
В субботу, 25 мая, в районе Коакалько в штате Мехико группа вооруженных людей открыла огонь по участникам семейного праздника.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Почему москвичи переезжают в Урюпинск, и при чём тут Тюмень
Кроме популяризации выдающихся земляков, журнал активно работает над развитием городского бренда и стоял у истоков продвижения слогана «Тюмень – лучший город Земли».
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Анжелика Варум: «Я ушла от мужчины, с которым прожила 10 лет»
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено 24 мая в 03:46
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видео
Т-64 является советским танк среднего типа. Он был создан в начале 1960-х годов в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению.
Обновлено вчера в 13:21