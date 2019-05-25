Политика

Все активы Порошенко могут арестоватьГазета.Ru 16:31

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Все имущество Порошенко захотели арестовать

Lenta.ru16:09

Все активы Порошенко могут арестовать

Газета.Ru16:31

Обвинители Порошенко намерены добиться ареста всех его активов

Телеканал 360°16:21

На Украине хотят арестовать имущество Порошенко

URA.Ru17:45

Обвинитель Порошенко хочет арестовать его активы

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Юрист намерен через суд добиваться ареста всех активов Порошенко

РИА Новости15:23

Сторона обвинения по делу против Порошенко будет добиваться ареста всех его активов

ТАСС15:06
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
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Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
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Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
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Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа

Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
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Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено в 11:48
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясение

Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Гонщик погиб после столкновения с деревом

Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

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Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

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Экономика

Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами

ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
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Хоккей

Канада стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 15:56
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Наука

Физики создали карту геометрии электрона

Обновлено в 15:36
Авто

Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП

Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
Обновлено в 16:55
Хоккей

Вопросы к форвардам российской хоккейной сборной возникли у Михайлова

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов заявил о том, что не понимает где были нападающие сборной России на прошедшем матче с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019.
Обновлено в 16:18
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский

Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 17:39
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

Жертвами саудовских авиаударов в Йемене стали 12 человек

В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
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Наука

В Австралии обнаружены грибы, выделяющие золото

Микроскопические грибы Fusarium oxysporum найдены в шахтах на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

Обновлено в 17:19
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
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Первый матч на реконструированном стадионе ФК «Динамо» пройдет при аншлаге

Матч открытия реконструированного Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина, в котором в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу московское "Динамо" сыграет с тульским "Арсеналом", пройдет при аншлаге.
Обновлено в 10:43
Футбол

Венгер может возглавить «Виссел Кобе»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии, сообщает Goal.com.
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Литературную премию «Нацбест-2019» получил Андрей Рубанов

Обладателем ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер - 2019" стал писатель Андрей Рубанов.
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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