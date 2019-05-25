Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»РИА Новости вчера в 14:39

с чего всё началось

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.

Экономика Владислав Иноземцев о том, почему российские регионы отстают в развитии В центральной части России Москва и Санкт-Петербург просто-таки "высасывают соки" из соседних областей, из которых в столицы бегут профессионалы и предприниматели (разрыв по показателю подушевого валового регионального продукта достигает в случае Москвы и прилегающих к Московской области регионов 3-4 раза, в случае Санкт-Петербурга – в среднем вдвое).

Политика Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.

Космос Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.

Армия и оружие Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Политика Волкер поддержал решение Морского трибунала по украинским морякам Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.

Происшествия Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.

Хоккей Быков: «Финляндия отыграла выше всяких похвал» Бывший наставник национальной сборной России Вячеслав Быков дал небольшой комментарий относительно матча полуфинала ЧМ-2019 с командой Финляндии, отдав должное соперникам, которые одержали минимальную победу со счётом 1-0.

Музыка Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.

Политика До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Футбол Венгер может возглавить «Виссел Кобе» Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии, сообщает Goal.com.

Армия и оружие Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.

Происшествия В Северной Осетии во время урагана погибла девушка В Северной Осетии во время урагана погибла девушка. Предположительно, на нее упало дерево из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем.

Происшествия Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

Политика Трамп рассказал о прогрессе на торговых переговорах с Японией Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Японией проходят успешно.

Хоккей Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Футбол «Ювентус» согласовал контракт с Сарри Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.