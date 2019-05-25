Вручены награды Каннского кинофестиваляLenta.ru вчера в 14:55

с чего всё началось

Специальный приз жюри получил Элиа Сулейман за фильм «Должно быть, это рай». Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову. Ранее он удостоился награды за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд».

Общество Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Баскетбол «Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА «Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Наука Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Театры В рамках Собиновского фестиваля прошел Вечер современной голландской хореографии: фотоотчет Зрители смогли насладится вечером современной голландской хореографии и увидеть два одноактных спектакля: «Эрос» и «Минос».

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.

Общество Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.

Общество Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Происшествия Смертельная авария произошла в центре Москвы В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.

Авто Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.

Космос Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары» Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».

Экономика Томенко и Романенко поздравили бизнесменов Алтайского края 26 мая празднуют День российского предпринимательства 26 мая, в День российского предпринимательства, губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили бизнесменов Алтайского края.

Политика Попытка LG потроллить Huawei вышла ей боком Попытка LG потроллить Huawei, столкнувшуюся с проблемами в связи с введёнными США ограничениями, не только не получила поддержки у пользователей, но и высветила проблемы собственных клиентов южнокорейской компании.