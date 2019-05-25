Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваляLenta.ru вчера в 14:55
Специальный приз жюри получил Элиа Сулейман за фильм «Должно быть, это рай». Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову. Ранее он удостоился награды за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд».
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с чего всё началось
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.РБКвчера в 14:55
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