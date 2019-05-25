Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваляLenta.ru 14:55
Специальный приз жюри получил Элиа Сулейман за фильм «Должно быть, это рай». Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову. Ранее он удостоился награды за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд».
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